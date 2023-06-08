Псковские поисковики установили личность красноармейца, погибшего в 1941 году

Среди останков обнаружили именной медальон

ПСКОВ, 8 июня. /ТАСС/. Члены поискового отряда "Штурм" города Великие Луки Псковской области обнаружили останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны в боях на территории Куньинского района, и установили его личность. Им оказался Архипов Фадей Иванович 1911 года рождения, сообщил ТАСС в четверг и. о. командира поискового отряда Сергей Колендо.

Члены поискового отряда "Штурм" в ходе проведения поисковых работ на территории Куньинского района обнаружили останки советского солдата. Среди останков обнаружен именной медальон. При помощи московских специалистов удалось установить имя. Архипов Фадей Иванович 1911 года рождения, уроженец Коми-Пермяцкого округа, Кудымкарский район. Призвался он 30 июня 1941 года и погиб в августе 1941 на территории Куньинского района", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что останки красноармейца будут захоронены на территории Куньинского района. "Родственники уже найдены, 12 июня в Москве на Поклонной горе им будут переданы личные вещи красноармейца. Будет передан бланк солдатского медальона. Приедет его внучка. Найдены при нем пряжка от поясного ремня, пряжка от сумки противогаза, гильзы", - пояснил Колендо.

В период Великой Отечественной войны Куньинский район был оккупирован немецко-фашистскими войсками с 22 августа 1941 года по 31 января 1942 года. От рук фашистов погибли 278 мирных жителей. Всего за годы войны погибли 7 тыс. жителей района. На фронтах и в партизанских отрядах сражались почти 8 тыс. жителей района.