Межгосударственный горный турмаршрут осенью свяжет РФ, Казахстан и Узбекистан

Для реализации проекта также планируют создать единую систему привилегий для гостей горных курортов

СИРИУС /федеральная территория/, 8 июня. /ТАСС/. Межгосударственный туристический горный маршрут, который свяжет курорты трех стран - "Розу Хутор" (РФ), "Шымбулак" (Казахстан) и "Амирсой" (Узбекистан) - для увеличения взаимного турпотока, появится к осени 2023 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора по международным отношениям и туризму курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный.

"Планируется, что осенью после регистрации Евразийского альянса горных курортов мы откроем межгосударственный туристический горный маршрут, объединяющий все три наших курорта - "Роза Хутор", "Шымбулак" и "Амирсой". Для этого мы создадим единую систему привилегий для гостей горных курортов, которая поспособствует росту турпотока", - сказал Хворостяный.

Она подразумевает скидки на туруслуги, создание определенных условий для отдыха. В частности, ставший гостем одного из трех горных курортов получит ряд преимуществ на других. Это касается средств размещения, скипасов, проката оборудования. Официально утвержденная система привилегий заработает уже к зимнему сезону, уточнил собеседник агентства.

Руководители горных курортов "Роза Хутор" (Российская Федерация), "Шымбулак" (Республика Казахстан) и "Амирсой" (Республика Узбекистан) начали совместную работу по созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК). Соответствующий меморандум был подписан на выставке "Евразия - наш дом".