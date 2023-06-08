В Азербайджане подвели итоги XV Республиканской олимпиады на русском языке

Победителями конкурса на лучшее знание русской словесности стали 60 школьников

БАКУ, 8 июня. /ТАСС/. Итоги XV юбилейной Республиканской олимпиады на русском языке подвели в Азербайджане. Об этом сообщила пресс-служба Русского дома в Баку.

По ее данным, победителями конкурса на лучшее знание русской словесности стали 60 школьников. Всего же в олимпиаде, организаторами которой выступили посольство России, представительство Россотрудничества в Баку, Министерство науки и образования Азербайджана, Русская община и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений республики, приняли участие 6 тыс. учащихся 7-9 классов из 50 городов и районов страны.

Олимпиада прошла в два этапа: тестирование и эссе на тему "Родной язык - зеркало души". В этом году она была посвящена 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Победителям были вручены дипломы и памятные подарки от представительства Россотрудничества в Азербайджане и генерального спонсора олимпиады - Банка ВТБ Азербайджан.

Как отметили в Русском доме, число участников олимпиады с каждом годом растет. Так, в прошлом году в конкурсе приняли участие 3,5 тыс. школьников.

По данным Министерства образования Азербайджана, в настоящее время более 140 тыс. учащихся в стране получают образование на русском языке. В республике действует свыше 340 школ с русскоязычным преподаванием. Кроме того, десятки тысяч школьников изучают русский язык как иностранный по интенсивной программе. А более 15 тыс. граждан республики обучаются на отделениях с преподаванием на русском языке в вузах Азербайджана. В стране функционируют филиалы двух ведущих российских вузов - Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, где преподавание ведется на русском языке.