В полиции заявили, что высадивший на трассе под Калугой детей водитель мог быть пьян

Мужчина отказался от освидетельствования и отстранен от работы

КАЛУГА, 8 июня. /ТАСС/. Водитель автобуса, высадивший в четверг группу из 46 детей на трассе Калуга - Тула, возможно, был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отказался от освидетельствования и отстранен от работы, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

"При беседе с водителем у сотрудников полиции возникло подозрение, что гражданин находится в состоянии опьянения. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. В отношении гражданина был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, проверка проводится в рамках ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Водитель автобуса Yutong вез 46 детей в сопровождении взрослых с базы отдыха в Москву. "В пути водитель применял опасные приемы вождения, возник конфликт, в результате которого водитель высадил пассажиров на территории Ферзиковского района", - добавили в пресс-службе со ссылкой на слова сопровождающих.

Ранее сообщалось, что детей на трассе заметил наряд госавтоинспекции во время патрулирования. Власти региона оперативно решили вопрос с доставкой детей домой.