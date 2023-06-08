В Гаване до конца года откроется центр по обучению русскому языку

Министр высшего образования Кубы Уолтер Балуха Гарсия отметил, что планируется открытие таких центров еще в двух городах республики

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Центр обучения русскому языку в Гаване начнет свою работу до конца этого года. Кроме того, планируется открытие таких центров еще в двух городах республики. Об этом ТАСС сообщил министр высшего образования Республики Куба Уолтер Балуха Гарсия на полях международного форума министров образования "Формируя будущее" в Казани.

"Ведется работа над этим проектом между университетом Гаваны и Южным федеральным университетом. Чтобы студенты получали стипендию и приезжали сюда, студенты из Кубы. Ожидается, что все студенты, проходящие обучение в этом центре, получат стипендии для обучения. Ожидается, что работа закончится к концу этого года, <…> к концу года все точно откроется", - сказал министр, добавив, что планируется открытие еще двух таких центров в двух городах Кубы.

Выступая на пленарном заседании форума, министр образования Республики Куба Наима Ариадна Трухильо Баррета отметила, что существует целый ряд вопросов, по которым Куба и Россия могут найти точки сотрудничества. "Наши задачи сталкиваются с большим количеством вызовов: в воспитании учеников, обучении учителей, обобщении образовательной практики, подготовке учебных материалов, цифровизации обучения, внедрении робототехники. <…> Мы гарантируем открытость и гибкость при согласовании интересов, планируем предлагать совместные проекты, обобщать опыт, выстраивать пути для консенсусов и взаимовыгодного сотрудничества", - сказала она.

О планах по открытию образовательного центра по изучению русского языка на территории Гаванского университета ранее сообщал статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев. Он отмечал, что центр будет оборудован интерактивной доской, компьютерной техникой, шлемом виртуальной реальности и другими необходимыми для изучения русского языка и предметов на русском языке приспособлениями.

На форуме "Формируя будущее" присутствуют представители из 31 страны, в частности Египта, Ирана, Конго, Кубы, Палестины, ОАЭ и Бразилии.