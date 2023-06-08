Для назначения средств реабилитации будут лучше учитываться индивидуальные особенности

Минтруд расширил перечень данных, которые учитываются при назначении некоторых средств реабилитации

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минтруд России расширил перечень данных, которые учитываются при назначении ряда технических средств реабилитации (ТСР). Таким образом, теперь будут более полно учитываться индивидуальные особенности человека с инвалидностью, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ведомства.

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Совместно с представителями общественных организаций, специалистами в области медико-социальной экспертизы, реабилитации и протезирования подготовлен расширенный перечень данных, которые будут учитываться при подборе средств реабилитации. Это позволит наиболее точно учитывать индивидуальные особенности человека. Например, при изготовлении протезов, подборе модулей к ним и функциональных характеристик. Такой подход поможет подобрать для людей с ограниченными возможностями здоровья комфортный вариант реабилитации и обеспечить максимально самостоятельную жизнь в обществе", - цитируют в сообщении замглавы Минтруда России Алексея Вовченко.

Уточняется, что при определении показаний к протезам будут учитываться основные модули этих изделий и функциональные характеристики с учетом уровня активности человека. Также внесены уточнения в формулировки в перечне показаний и противопоказаний для обеспечения людей с инвалидностью ТСР и приведены в соответствие с ГОСТ отдельные виды изделий.

В Минтруде отметили, что это позволит сделать рекомендации индивидуальной программы реабилитации более адресными и подбирать гражданину именно те средства реабилитации, которые наиболее полно компенсируют имеющиеся у него ограничения жизнедеятельности.