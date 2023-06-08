В Москве ни в одном торговом объекте не выявили напиток "Мистер сидр"

Всего по состоянию на 8 июня 2023 года проверено 405 торговых объектов, реализующих слабоалкогольные напитки в розлив

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты пока не выявили в Москве наличие напитка "Мистер сидр" в торговых объектах, ситуация находится под контролем, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве продолжается проведение мероприятий, направленных на выявление в обороте потенциально опасной продукции "Пивная продукция - "Мистер сидр", произведенной ООО "Анди", употребление которой стало причиной отравлений граждан в нескольких субъектах Российской Федерации. Всего по состоянию на 8 июня 2023 года проверено 405 торговых объектов, реализующих слабоалкогольные напитки в розлив, осуществляющих деятельность на территории города Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что ни в одном из проверенных предприятий указанной выше продукции не выявлено. Информация о зарегистрированных в Москве случаях отравлений такой продукцией в управление также не поступала.

Как подчеркивается, ситуация остается на постоянном контроле управления, все предусмотренные законодательством Российской Федерации мероприятия продолжаются.

"По-прежнему призываем всех жителей города Москвы ни в коем случае не употреблять продукцию "Мистер сидр", произведенную ООО "Анди", и незамедлительно сообщать о всех случаях обнаружения в реализации такой продукции на территории города Москвы в адрес управления Роспотребнадзора по городу Москве по телефону горячей линии управления 8 (495) 687-40-41", - добавляется в сообщении.