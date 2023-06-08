Пасечник рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Луганска

По словам врио главы ЛНР, трое уже в ближайшие две недели встанут на ноги

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Состояние четырех жителей, получивших ранения при обстреле Луганска, стабильное. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Ранее он сообщал, что четыре человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками промышленной зоны Луганска.

"В результате утреннего обстрела со стороны украинских нацистов минно-взрывные травмы получили четыре человека - трое мужчин и одна женщина. <…> Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, трое уже в ближайшие две недели встанут на ноги. Один из пациентов требует более длительного лечения", - написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник отметил, что раненым оказана вся необходимая медицинская помощь: они обеспечены медикаментами, за всеми организовано постоянное наблюдение.

Утром в четверг в Луганске был слышен звук от пролета ракет, затем прозвучало несколько взрывов. Позже в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что в районе зоны поражения были обнаружены фрагменты крылатых ракет Storm Shadow англо-французского производства с соответствующими маркировками.