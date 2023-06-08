Эксперт: в России есть запрос на быстрое развитие регионального радио

Генеральный директор "ГПМ радио" Вадим Терещук отметил, что у жителей Москвы и других регионов пока неравный доступ к радиостанциям

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Локальное радио сегодня нужно активно развивать в России, так как жители Москвы и других регионов пока имеют неравный доступ к радиостанциям, считает генеральный директор "ГПМ радио" Вадим Терещук.

"Сегодня в России есть очевидный запрос на быстрое и продуктивное развитие локального радио. Аудитория в Москве имеет возможность слушать 54 радиостанции, тогда как, например, в Анадыре есть только одна местная радиостанция. Нужно развивать региональное радио, чтобы все жители страны имели равный доступ, равные возможности для <...> этого вида аудиоконтента", - сказал он на конференции "Локальное радио: инновации и перспективы", которая проходит в Сочи.

По словам Терещука, для развития регионального радио сегодня есть все предпосылки - запрос аудитории, доступность для потребителя, быстрая монетизация. Кроме того, в ближайшие годы его ждет новый виток развития с точки зрения контента. "Это именно то, чего сейчас не хватает небольшим российским городам, качественный ассортимент информации и музыки. Ради этого надо развиваться, на это стоит тратить деньги. Радио показывает существенный рост по выручке, и это значит, что в это медиа имеет смысл вкладывать деньги", - заключил он.