Министр образования Венесуэлы указала на важное значение форума в Казани

Также Йелитце Сантаэлья указала на ущерб, который наносят системе образования страны односторонние ограничительные меры, введенные США против Венесуэлы

КАРАКАС, 8 июня. /ТАСС/. Министр образования Венесуэлы Йелитце Сантаэлья подчеркнула важное значение Международного форума министров образования "Формируя будущее", который начал свою работу в Казани. От имени венесуэльского народа она выразила благодарность организаторам форума "за солидарность и братство", проявленные к Венесуэле. Об этом говорится в аудиозаписи выступления министра на форуме.

В своем выступлении Сантаэлья указала на ущерб, который наносят системе образования страны односторонние ограничительные меры, введенные США против Венесуэлы. "Нам пытались запретить доступность образования, то есть претендовали на наши человеческие права", - сообщила она. "Но в Венесуэле мы добились того, что в настоящее время 93% наших детей или 8 млн учащихся, сегодня имеют доступ к общественному образованию - бесплатному и качественному", - подчеркнула министр. Она также сообщила, что для обеспечения экономического развития страны в последние годы в Венесуэле делается упор на технические дисциплины.

Образовательные центры, школы и университеты действуют на всей территории страны и доступ к образованию сегодня имеют все граждане Венесуэлы, подчеркнула Сантаэлья.