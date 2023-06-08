В Белгороде жителям приграничья раздали более 10 тыс. наборов гуманитарной помощи

Пункт выдачи расположен в спорткомплексе "Космос"

БЕЛГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Более 10 тыс. наборов с гуманитарной помощью раздали волонтеры за три дня в пункте выдачи, расположенном в спорткомплексе "Космос", жителям Белгородской области, которые были эвакуированы из приграничных районов после обстрелов со стороны Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил журналистам глава администрации города Валентин Демидов.

"Более 10 тыс. наборов мы выдали за последние трое суток, сегодня - 2,5 тыс. наборов", - сказал Демидов.

По его словам, со вторника Белгород принял 45 машин с гуманитарной помощью из разных регионов страны, в том числе из Ставропольского и Краснодарского краев, Московской области и Казани.

Демидов подчеркнул, что жителям эвакуированных населенных пунктов требуются товары первой необходимости, среди которых - продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия, различные товары для детей, одежда. "Все то, что необходимо в первую очередь, чтобы можно было нормально жить в тех условиях, в которых оказались жители Шебекино", - сказал мэр.