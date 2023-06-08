ООН сообщила, что оказывает помощь с первого дня после разрушения Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что крупнейшие международные организации либо не дали ответа на запрос о помощи, либо он был, по сути, отказом "в дипломатических формулировках"

ООН, 8 июня. /ТАСС/. ООН с первого дня стала оказывать помощь пострадавшим от разрушения дамбы Каховской ГЭС, заявил в четверг на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что международные организации не дали ответ на запрос о помощи.

"Мы находимся там с первого дня, - сказал Дюжаррик. - Я перечислял все, что мы делаем, коллеги находятся на месте, доставляются вода, гигиенические наборы и многое другое, оказывается психологическая помощь".

Зеленский заявил ранее в интервью германской газете Bild, что сильно разочарован и шокирован реакцией ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) на ситуацию с Каховской ГЭС. По утверждению президента, крупнейшие международные организации либо не дали ответа на запрос о помощи, либо он был, по сути, отказом "в дипломатических формулировках". На заседании СБ ООН во вторник украинский постпред Сергей Кислица призвал всемирную организацию, МККК и другие международные институты направить гуманитарные миссии на левый берег Днепра.

Дюжаррик сообщил в среду на брифинге, что сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, а также представители других подразделений организации посетили Херсон для оценки ущерба от разрушения дамбы, а также "для координации помощи с местными властями и организациями". По его словам, ООН продолжает усилия для получения доступа в подконтрольные России районы.

Утром 6 июня ВС Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м, в настоящий момент вода спадает. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозугодья вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Песков подчеркнул, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.