Минск прорабатывает вопрос сотрудничества в сфере образования с новыми регионами РФ

Первый заместитель министра образования республики Александр Баханович отметил, что это возможности на перспективу, поскольку в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях разрушена инфраструктура, университеты пока в полную меру не функционируют

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Белоруссия в настоящее время прорабатывает вопрос о налаживании сотрудничества в сфере образования с новыми регионами России. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра образования республики Александр Баханович на полях Второго Молодежного форума стран Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, который проходит в Сочи.

"Да, сейчас прорабатываются такие возможности, но понятно, что это на перспективу, потому что там разрушена инфраструктура и университеты пока там в полную меру не функционируют", - ответил он на вопрос корр. ТАСС о том, планирует ли Минск налаживать образовательное сотрудничество с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

"В советское время у нас были очень хорошие связи с Донецком, с Луганском, со всеми этими регионами, то есть у нас были и совместные конференции, и совместные разработки, обмен, поэтому просто надо восстановить эти связи", - добавил Баханович.

Он добавил, что сотрудничество между Москвой и Минском в образовательной сфере укрепляется с каждым днем.

Ранее государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что, согласно решению руководящих органов союза, порядка 2,1 тыс. детей из ДНР и ЛНР побывали в оздоровительных лагерях в Минской области. Помимо этого, он заявил, что структуры СГ и дальше будут предоставлять гуманитарную помощь республикам Донбасса, "кто бы что ни говорил". По словам Мезенцева, в ближайшее время в ЛНР доставят четыре трактора с навесным оборудованием для агротехникума и колледжа, а также более 250 компьютеров, интерактивные доски и лингафонные кабинеты.