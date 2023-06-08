В ЕАЭС появится единый образовательный стандарт строительных специальностей

В настоящее время в государствах Евразийского пространства сталкиваются с проблемой разного подхода к оценке квалификации персонала, учебных программ и требований

СИРИУС /федеральная территория/, 8 июня. /ТАСС/. Евразийская федерация инженеров-строителей (ЕФИС), работающая в сотрудничестве с госкорпорацией Росатом, и консорциум "Европейско-Азиатский правовой университет" подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря ему подготовка инженерных кадров для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет проводиться по единому образовательному стандарту, передает корреспондент ТАСС с площадки подписания документа на Евразийском конгрессе.

Гендиректор ЕФИС Ольга Кубанская после подписания документа уточнила ТАСС, что соглашение позволит создать программу адаптации инженерно-технического персонала и систему дополнительного профессионального образования для стран ЕАЭС. Они будут учтены в едином реестре на пространстве ЕАЭС. "Это будет неким знаком качества, подтверждающим знания и компетенции специалистов для работы в любой стране ЕАЭС, что позволит потенциальному работодателю выбрать наиболее подходящие кадры", - отметила Кубанская.

Подписанное соглашение позволит готовить инженеров по единым стандартам и решить проблему отличия требований к подготовке работников строительных специальностей в странах ЕАЭС. В настоящее время в государствах Евразийского пространства сталкиваются с проблемой разного подхода к оценке квалификации персонала, учебных программ и требований.

8-9 июня на площадке федеральной территории Сириус проходит Евразийский конгресс, заседания Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств стран СНГ, Третий евразийский конгресс и международная выставка "Евразия - наш дом".