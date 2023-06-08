На X Форуме регионов РФ и Белоруссии подпишут около 30 соглашений в сфере образования

Замминистра образования республики Александр Баханович уточнил, что это будут, в частности, прямые договоры между вузами двух стран

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Порядка 30 договоров в сфере образования планируется подписать на Х Форуме регионов России и Белоруссии, который пройдет в июне в Уфе. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра образования республики Александр Баханович на полях Второго Молодежного форума стран Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза в Сочи.

"На Х Форуме регионов Беларуси и России, который состоится в конце июня в Уфе, мы подпишем еще порядка 30 новых договоров - это и совместные образовательные программы, и обмен между преподавателями, и обмен между студентами, совместные стажировки, интегрированные учебные планы и программы, проведение совместных исследований в рамках наших фондов фундаментальных исследований в рамках программ Союзного государства", - рассказал он, уточнив, что это будут, в частности, прямые договоры между вузами двух стран.