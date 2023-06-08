МЧС назвало фейком данные о препятствовании работе волонтеров в Херсонской области

Как добавили в ведомстве, информация о том, что сотрудники министерства перекрывают улицы и отбирают лодки в регионе, также не соответствует действительности

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. МЧС России назвало ложными сообщения в интернете о том, что сотрудники ведомства препятствуют работе волонтеров, перекрывают улицы и отбирают лодки в Херсонской области.

"Пока МЧС работает, кто-то распространяет фейки! В сети агенты украинского ЦИПсО [Центр информационно-психологических операций] разгоняют фейки, якобы сотрудники МЧС препятствуют работе волонтеров, перекрывают улицы и отбирают лодки в Херсонской области", - говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале.

В МЧС подчеркнули, что для сотрудников ведомства остается неизменным принцип - предупреждение, спасение, помощь. "И деятельность ведомства при активном взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами и волонтерскими организациями направлена на жизнеобеспечение граждан и всестороннюю помощь", - отметили в министерстве.

Кроме того, там добавили, что вся актуальная информация о деятельности МЧС размещается в официальном Telegram-канале и на интернет-портале.

Ранее в четверг в интернете, в частности, появилась информация о том, что якобы сотрудники МЧС России в Алёшках Херсонской области перекрыли несколько улиц, пострадавших от потопа, тем самым закрыв доступ волонтерам к пострадавшим домам, где находятся люди. Причина при этом якобы не указывается. Утверждалось, что есть сведения о погибших.