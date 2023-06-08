Гладков поручил дать отсрочку жителям белгородского приграничья по оплате услуг ЖКХ за май

В настоящее время нет возможности проинформировать людей об оплате коммунальных услуг за май

БЕЛГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение заместителю губернатора области - начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства региона Константину Полежаеву сделать отсрочку по платежам за коммунальные услуги для жителей Шебекинского городского округа. Такое поручение глава региона дал в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте".

"Поручение Константину Алексеевичу Полежаеву (заместитель губернатора Белгородской области - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, - прим. ТАСС), чтобы он взял вот эту отсрочку [по платежам за коммунальные услуги в мае] без нанесения дополнительного ущерба для кошельков шебекинцев, которые сейчас в крайне сложной ситуации. То есть мы займемся, и я думаю, что у вас будет достаточно большая рассрочка для этой оплаты", - сказал Гладков, отвечая на вопрос об оплате шебекинцами коммунальных платежей за май.

Он добавил, что в настоящее время нет возможности проинформировать людей об оплате коммунальных услуг за май. "Конечно, принести сейчас всем платежные листы невозможно физически", - подчеркнул губернатор.

В начале июня Гладков сообщил, что временно отселенные жители Шебекина с 1 июня будут освобождены от коммунальных платежей вплоть до возвращения домой. "Коммунальные платежи не лягут бременем на людей. То есть мы будем эти вопросы брать на себя", - отметил губернатор.

Во вторник губернатор сообщил, что более 8 тыс. жителей, эвакуированных из Шебекинского округа Белгородской области в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ), находятся в пунктах временного размещения в пяти муниципалитетах региона, часть жителей переехала в регионы Центрального федерального округа. Численность населения Шебекинского городского округа по данным на 1 января 2023 года составляла 83,6 тыс. человек, в том числе города Шебекино - 38,9 тыс. человек.