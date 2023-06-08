На птицефабрике в Марий Эл из-за гриппа уничтожили 70 тыс. птиц

Речь идет об ООО "Птицефабрика Приволжская" Волжского района

ТАСС, 8 июня. Порядка 70 тыс. птиц уничтожено на птицефабрике "Приволжская" в Марий Эл из-за птичьего гриппа. Об этом сообщила пресс-служба комитета ветеринарии региона.

"О ситуации по гриппу птиц в связи с выявлением данного вируса в ООО "Птицефабрика Приволжская" Волжского района. <…> Уничтожено 70 тыс. павших птиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории фабрики идет ликвидация очага заболевания.

Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл сообщала, что более 50 мертвых чаек обнаружено на берегу пруда в селе Вятское Советского района. Также 18 мая пятый очаг птичьего гриппа зафиксирован на территории озера Чихайдарово (Йошкар-Ола).

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасно.