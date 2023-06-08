8 июня, 18:36,
обновлено 8 июня, 18:54

Группу украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии РПЦ

Как отметили в Московском патриархате, передача прошла в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Передача Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения состоялась в четверг при участии Русской православной церкви. Она прошла в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны, сообщили на сайте Московского патриархата.

"8 июня 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской православной церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта акция была обусловлена "побуждениями христианского человеколюбия". От Московского патриархата в ней приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. 

Теги:
РоссияВенгрия
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