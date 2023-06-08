8 июня, 18:50

Орден погибшего в СВО Магомеда Гусейнова передали его семье в Дагестане

Награду передал глава республики Сергей Меликов

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов передал семье Магомеда Гусейнова, погибшего в ходе СВО, орден "За заслуги перед Отечеством" с мечами II степени. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"Орден "За заслуги перед Отечеством" с мечами II степени, [которым посмертно награжден военнослужащий], передан родственнику старшего лейтенанта Магомеда Гусейнова",- говорится в сообщении.

Меликов также передал ордена Мужества семьям посмертно награжденных военнослужащих - старшего сержанта Магомеда Джафарова, младшего сержанта Шамиля Абдулвагабова, сержанта Ибрагима Манапова, ефрейтора Эльбруса Зубаилова, рядового Расима Гусейнова, старших лейтенантов Имама Мехтиханова и Гавриила Клименко. Родственникам погибшего стрелка стрелковой команды станции Кизляр Рафаэля Гусейнова Меликов вручил медаль "За проявленное мужество". 

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