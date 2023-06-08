Генконсул РФ в Хайфе опроверг сообщения, что улице присвоят имя футболиста с Украины

Городской совет не одобрял таких решений, заявил Александр Будаев

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июня. /ТАСС/. Генеральный консул РФ в Хайфе Александр Будаев опроверг утверждения ряда израильских СМИ о том, что улицу, где расположено здание российского генконсульства, переименуют в честь украинского футболиста Сергея Баланчука.

"Я разговаривал с представителями горсовета [Хайфы]. <...> Никаких планов, никаких тем более решений соответствующих не одобрялось в городском совете", - сказал корреспонденту ТАСС российский генконсул.

Ранее 5-й канал израильского телевидения выступил с утверждением, что муниципалитет Хайфы принял решение присвоить имя Баланчука улице рядом с российским диппредставительством. Этот украинский футболист выступал в Хайфе за клуб "Маккаби" с 1996 по 1999 год. В 2022 году уроженец Киева Баланчук был призван на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины и погиб в боях под Артемовском.

По словам Будаева, депутат горсовета Хайфы Кирилл Каретник поднимал тему изменения названия улицы 6 июня, но никакого переименования не будет. "Более того, один из членов горсовета вчера уже написал соответствующее письмо, в котором задал один простой вопрос: "Скажите, почему что-то должно быть названо именем гражданина Украины, а Баланчук здесь в 1990-е играл за местный футбольный клуб, <...> если у нас есть тысячи хайфцев, которые погибли за независимость Израиля, и в их честь не назван ни один переулок. То есть решения никакого не будет, как мне сказали в горсовете", - отметил российский дипломат.