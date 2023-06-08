Россия и Катар прорабатывают возможность взаимного признания высшего образования

Это позволит студентам не проходить процедуру признания диплома после окончания иностранного вуза

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Минобрнауки России и Министерство просвещения и высшего образования Катара прорабатывают межправительственное соглашение взаимном признании образования и ученых степеней, сообщили в четверг в пресс-службе Минобрнауки по итогам встречи главы российского министерства Валерия Фалькова с главой министерства Катара Буссейной Аль-Нуэйми в Казанском федеральном университете.

"Планы по развитию сотрудничества: проработка Межправительственного соглашения о взаимном признании образования и ученых степеней, это позволит российским и катарским студентам не проходить процедуру признания диплома после окончания иностранного вуза", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минералогический музей имени А. Е. Ферсмана РАН разработал план экспедиции по поиску и исследованию метеоритного вещества на территории Катара, а также готов организовать в Дохе выставку своих экспонатов. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет предлагает реализацию совместных образовательных программ по направлениям "судостроение и океанотехника", "морской инжиниринг, информатика и вычислительная техника" и другим.

Также Фальков провел рабочую встречу с министром высшего образования, инноваций, науки и развития технологий Республики Зимбабве Амоном Мурвирой. Он напомнил, что в ноябре 2022 года с республикой было подписано соглашение о взаимном признании образования и ведется активное взаимодействие в рамках консорциума "Российско-Африканский сетевой университет". В 2022 году на курсах "Летний университет РАФУ" прошли обучение 116 человек из 18 африканских стран, в этом году программа будет продолжена, отметили в российском министерстве.