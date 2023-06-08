В Херсонской области сообщили, что проведут обеззараживание территорий силами ВС РФ

По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, на первом этапе ликвидации последствий восстановят "нарушенное водоснабжение, размытые дороги, жизненно важную инфраструктуру"

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. ВС РФ займутся обеззараживанием территорий в Херсонской области, подтопленных в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС . Об этом в четверг в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Обеззараживание территорий планируется осуществить силами ВС РФ, которые имеют для этого специальные средства", - написал Сальдо.

Он добавил, что на первом этапе ликвидации последствий восстановят "нарушенное водоснабжение, размытые дороги, жизненно важную инфраструктуру". "Объем работы большой, поэтому о снятии режима ЧС заявлять еще очень преждевременно", - добавил Сальдо.