8 июня, 19:12

В Херсонской области сообщили, что проведут обеззараживание территорий силами ВС РФ

По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, на первом этапе ликвидации последствий восстановят "нарушенное водоснабжение, размытые дороги, жизненно важную инфраструктуру"

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. ВС РФ займутся обеззараживанием территорий в Херсонской области, подтопленных в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС . Об этом в четверг в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"Обеззараживание территорий планируется осуществить силами ВС РФ, которые имеют для этого специальные средства", - написал Сальдо.

Он добавил, что на первом этапе ликвидации последствий восстановят "нарушенное водоснабжение, размытые дороги, жизненно важную инфраструктуру". "Объем работы большой, поэтому о снятии режима ЧС заявлять еще очень преждевременно", - добавил Сальдо. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация