В Эстонии аннулировали вид на жительство общественной активистки

Как сообщил портал газеты Postimees, такое решение принято из-за позиции Зои Палямар в поддержку России

ВИЛЬНЮС, 8 июня. /ТАСС/. Общественная активистка Зоя Палямар лишена вида на жительство в Эстонии за позицию в поддержку России. Об этом со ссылкой на силовые структуры балтийской республики сообщил в четверг портал газеты Postimees.

"Департамент полиции и погранохраны по предложению полиции безопасности аннулировал вид на жительство Палямар, которая привлекла внимание органов безопасности своей прокремлевской активностью, и запретил ей въезд в Шенгенскую зону на 10 лет", - приводит портал сообщение силовых структур.

Утверждается, что в настоящее время Палямар находится в Российской Федерации. Она является лицом без гражданства.

Как напомнила полиции безопасности Эстонии, вид на жительство аннулируется, если есть основания полагать, что деятельность того или иного лица несет угрозу конституционному строю, а также для предотвращения возможных правонарушений.