В "Росэнергоатоме" заявили, что на ЗАЭС есть разные источники воды

Обмеление водохранилища на работу не повлияет, считает советник гендиректора концерна Ренат Карчаа

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Падение уровня воды в Каховском водохранилище не скажется на ядерной безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"У нас есть возможность при той нагрузке, которая сегодня объективно на Запорожской станции есть, эту проблему решить. И мы эту проблему решим. У нас есть несколько альтернативных источников обеспечения водой, и ядерной безопасности на Запорожской АЭС ничего не угрожает", - сказал он.

В качестве таких источников Карчаа назвал артезианские скважины, техническую воду и сам Днепр.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сказал в эфире телеканала "Россия-24", что при максимально ожидаемом падении уровня Каховского водохранилища глубина Днепра составит порядка 7 м, чего вполне достаточно для обеспечения ЗАЭС.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По данным властей, 5 человек погибли, более 60 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.