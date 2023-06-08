Главу Союза журналистов России наградили премией "Золотой эфир-2023"

Владимир Соловьев получил награду в номинации "Лучший журналист, руководитель СМИ сезона"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев стал лауреатом первой премии "Золотой эфир-2023" в номинации "Лучший журналист, руководитель СМИ сезона", передает корреспондент ТАСС.

"Премия только начинается, она будет развиваться. Я хочу пожелать удачи тем, кто затеял это непростое дело. Обычно приходится награждать на разных форумах мне, но сегодня крайне редкий случай, когда награждают меня. Большое спасибо", - сказал Соловьев на церемонии награждения.

"Авторадио" получило награду в категории "Лучшая радиостанция сезона". Медиаменеджером сезона стал директор по контенту Wink Александр Косарим. Лучшим эфирным телеканалом признали ТНТ, а в номинации "Лучший детский телеканал" наградили канал "Супергерои".

"Мы помним время, когда показать контент можно было только попав в программу "Спокойной ночи, малыши". Сейчас ситуация изменилась, каналов становится все больше, возможности для дистрибуции расширяются. Хочется верить, что это будет продолжаться и дальше", - отметила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, вручая награду каналу "Супергерои".

Организатором первой ежегодной премии "Золотой эфир-2023" выступает Международная академия связи при поддержке профильных ассоциаций.