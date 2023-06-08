В Кривом Роге сообщили, что запасов воды в городе осталось на полтора месяца

Мэр Александр Вилкул отметил, что в Южное водохранилище "уже перестала поступать каховская вода"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Запасов воды в Кривом Роге осталось на полтора месяца, заявил мэр города Александр Вилкул в обращении к горожанам.

"Уровень в Каховском водохранилище упал ниже нашего водозабора. И сейчас уже находится ниже уровня 12,5 м при норме 16,8 м. Для нас это означает, что в наше Южное водохранилище уже перестала поступать каховская вода. В самом водохранилище Южном благодаря заранее проведенным работам есть запас при экономном потреблении - подчеркиваю при экономном - на 1,5 месяца", - сказал он.

Ранее мэр Кривого Рога сообщал, что после разрушения Каховской ГЭС часть насосов в городской системе водоснабжения отключилась из-за перегрузок, так как горожане начали массово набирать воду. На этом фоне цена на бутилированную воду в магазинах города выросла до рекордных 239 гривен ($6,5) за пять литров, что в три раза выше киевских цен.

В связи с падением уровня воды крупнейшая на Украине горно-рудная компания ArcelorMittal (ранее - "Криворожсталь") остановила выплавку и прокат стали.