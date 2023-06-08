8 июня, 20:35

В Москве пройдет рейд по профилактике аварийности среди использующих электросамокаты

Мероприятия проведут с 9 по 12 июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции с 9 по 12 июня проведут рейд по профилактике аварийности среди использующих электросамокаты и велосипеды, сообщила пресс-служба ГИБДД Москвы.

"С 9 по 12 июня включительно на территории города Москвы пройдет мероприятие, направленное на профилактику аварийности среди пешеходов лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности и велосипеды", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции в очередной раз обратились ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой отнестись ответственно к своей безопасности, быть предельно внимательными при участии в дорожном движении и соблюдать ПДД. 

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