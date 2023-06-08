Глава Крыма заявил, что курортный сезон на полуострове пройдет "в урезанном варианте"

На туристическом потоке негативно скажутся транспортные ограничения и информационный фон, отметил Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Транспортные ограничения и информационный фон негативно скажутся на туристическом потоке в Крым в этом году, и курортный сезон 2023 года в республике предстоит провести в "урезанном формате", сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

"Сезон, наверное, глобальным не будет. Так или иначе видим, что у нас <...> и аэропорт не работает, по транспортной логистике, к сожалению, есть ограничения. И поездами мы максимум 1,5 млн туристов перевезем в данном случае, автомобильным транспортом вот люди едут. Ну и мы понимаем, что <...> информационный фон, та повестка, которая сегодня существует, она в том числе [влияет]. Люди не хотят где-то, может, попасть впросак, опасения все равно какие-то есть. Поэтому мы, конечно, сезон в этом году проведем в очень урезанном варианте, не сомневаюсь", - сказал Аксенов.

При этом глава региона подчеркнул, что туристам в Крыму ничего не угрожает, так как безопасность на полуострове организована на высоком уровне. Также Аксенов отметил, что для компаний туристической отрасли, которые не станут сокращать сотрудников, предусмотрена поддержка в виде компенсации зарплат - на эти цели из федерального бюджета Крыму выделено более 2,5 млрд рублей.

"По итогу курортного сезона <...> совместно с отельерами, с теми, кто занимается в этом направлении бизнесом, оценим ситуацию, выработаем меры поддержки. Если придется, будем принимать их после, но так или иначе курортную сферу поддержим", - добавил Аксенов.