Министр культуры России заявила, что реставрация иконы "Троица" может занять до года

Для обсуждения плана и сроков работ созовут научный совет Центра Грабаря, отметила Ольга Любимова

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Точные сроки реставрации иконы "Троица" Андрея Рублева назвать пока что сложно, но, по нынешним оценкам специалистов, эта работа может занять до года. Об этом сообщила глава Минкультуры России Ольга Любимова.

"В процессе реставрации любого объекта могут возникать какие-то новые подробности и детали. Поэтому я не могу говорить о точных сроках. <...> Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты", - сообщила она в интервью изданию "Известия".

Министр отметила, что для обсуждения плана реставрации и сроков будет созван научный совет Центра Грабаря, где "собраны лучшие силы" российских реставраторов. "Поскольку есть невероятное внимание в обществе к этому процессу, мы будем его последовательно освещать", - сказала Любимова.

По ее словам, также предстоит создать новую капсулу для иконы, которая будет "еще серьезнее, еще безопаснее для этого образа".

"Это очень серьезное направление нашей деятельности, потому что работа с такого рода святыней в таком сложном состоянии беспрецедентна. Это для нас и вызов, и опыт на будущее", - сказала Любимова.

О ситуации с "Троицей"

"Троица" - один из шедевров русского иконописного искусства, созданный Андреем Рублевым в первой четверти XV века. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею. 15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать эту икону из Третьяковской галереи Русской православной церкви.

Ранее в РПЦ сообщали, что икона "Троица" Андрея Рублева будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. Позже патриарх Кирилл заявил, что святыня будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, а уже после ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру. Позже в тот же день Министерство культуры РФ подтвердило транспортировку святыни в храм Христа Спасителя перевозчиком "Арт-курьер". Пресс-служба Третьяковской галереи опубликовала сообщение в официальном телеграм-канале с информацией, что, в соответствии с договором о размещении иконы в храме Христа Спасителя, "Троица" должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не позднее 19 июня 2023 года.