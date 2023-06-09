Нидерланды намерены помочь Украине в борьбе с последствиями наводнения

По предварительным оценкам, общая стоимость поставляемой помощи составляет более €500 тыс.

ГААГА, 9 июня. /ТАСС/. Нидерланды направляют помощь и спасательное оборудование на €500 тыс. в районы Украины, пострадавшие от наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении голландского правительства.

"На данный момент речь идет примерно о 20 лодках, более чем 15 насосах, более чем 180 спасательных жилетах и более чем 50 болотных сапогах, предоставленных Советами по управлению водными ресурсами, - говорится в документе. - Кроме того, Национальная спасательная служба предоставит как минимум 12 спасательных лодок".

Помощь, подчеркнули голландские власти, будет направлена как можно скорее, пути доставки в настоящее время обсуждаются вместе с партнерами. Общая стоимость поставляемой помощи, по предварительным оценкам, превышает €500 тыс.

"Мы далаем все возможное, чтобы помочь Украине, - заявила министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер. - То, что произошло, просто ужасно. Мы посмотрим, чем еще можем помочь пострадавшим районам в ближайшие дни".