В Дубае открыли центр искусственного интеллекта

По данным портала Arabian Business, в центре планируют обучить 1 тыс. государственных служащих использованию генеративного ИИ

ДУБАЙ, 9 июня. /ТАСС/. Центр искусственного интеллекта (ИИ) открылся в четверг в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщил наследный принц, председатель Исполнительного совета Дубая и попечительского совета Фонда будущего Дубая Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"Мы запустили Центр искусственного интеллекта Дубая, чтобы активизировать наши усилия по развертыванию ИИ для предоставления уникальных государственных услуг. Я поручил сформировать рабочие группы во всех правительственных учреждениях Дубая для разработки приложений на основе ИИ, которые позволят нам разрабатывать инновационные государственные проекты и ускорить цифровую трансформацию", - написал наследный принц на странице в Twitter. "Дубай стремится стать мировым лидером, использующим возможности ИИ и других передовых технологий для предоставления услуг государственного сектора", - отметил он.

Как пишет портал Arabian Business, в центре планируется обучить 1 тыс. государственных служащих использованию генеративного искусственного интеллекта. Ожидается, что создание центра позволит улучшить государственные услуги и увеличить производительность госслужащих. Новая организация подержит более 20 местных и международных стартапов.

"Мы уверены, что разработка приложений ИИ внесет значительный вклад в реализацию видения будущего Дубая. Технологические скачки, которые мы наблюдаем сегодня, будут только началом нашего пути к совершенно новому и другому будущему с преобразующими изменениями в здравоохранении, образовании, экономике, СМИ и государственном секторе", - цитирует портал Хамдана бен Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

30 мая на официальном портале правительства ОАЭ заработал чат-бот U-Ask на базе ИИ, сообщало информационное агентство WAM. Платформа была разработана в сотрудничестве с Microsoft и консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers Middle East. Чат-бот использует технологию генеративного искусственного интеллекта и позволяет получать информацию о государственных услугах на арабском и английском языках, а также может предоставлять персонализированные рекомендации.