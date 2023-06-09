Во Владивостоке количество выпавших менее чем за сутки осадков превысило месячную норму

Сильные дожди с грозами продолжаются с 8 июня

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Общий объем выпавших во Владивостоке осадков на утро пятницы превысил месячную норму июня. В городе менее чем за сутки выпало 106 мм, при норме в 105 мм, сообщила пресс-служба городской администрации.

Во Владивостоке с 15:00 (08:00 мск) четверга продолжаются сильные дожди с грозами. "По состоянию на 7 утра выпало 106 мм осадков. Менее чем за сутки на город обрушилась месячная норма осадков", - говорится в сообщении.

Из-за сильного ливня на дорогах образовывались подтопления, на ряде из них потоками воды смыло асфальт, повреждены тротуары, повалены несколько деревьев. Накануне вечером из-за аварии на телефонной сети отмечались локальные перебои с интернет-связью и сложности с соединением с единым номером службы 112. В городе продолжаются отключения электричества.

Ночью коммунальные службы убирали последствия стихии на улицах Владивостока. На текущий момент вода ушла с подтопленных дорог, но непогода продолжается. По данным синоптиков, дожди на юге Приморья будут идти и в пятницу, также ожидаются гроза и ветер с порывами до 25 м/с.

Ранее Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на пятницу и субботу из-за активных атмосферных фронтов. Во Владивостоке введен режим повышенной готовности, который будет действовать с 18:00 (11:00 мск) 8 июня до 09:00 (02:00 мск) 13 июня.