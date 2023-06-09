Роскомнадзор в I квартале заблокировал 400 тыс. пиратских сайтов

Такую меру используют в том случае, если владелец ресурса по решению суда не удалил противоправный контент

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор в I квартале 2023 года заблокировал 400 тыс. пиратских сайтов - на 40% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на службу.

Как пишет издание, ресурс блокируется в том случае, если его владелец по решению суда не удалил противоправный контент. Тогда сайт попадает в реестр нарушителей авторских прав и доступ к нему прекращается, добавили в Роскомнадзоре.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что за 2022 год ограничили доступ к почти 350 тыс. сайтов с пиратским контентом.