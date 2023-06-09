8 июня, 23:47

Авиарейс с Сахалина на Итуруп задержали почти на сутки из-за погоды на Курилах

Вылет перенесли на вечер 9 июня

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аврора" из Южно-Сахалинска в Курильск (остров Итуруп, Курилы, Сахалинская область) задержан почти на сутки из-за непогоды на островах. В связи с этим задерживается и обратный рейс, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе сахалинского международного аэропорта.

"Задержка по метеоусловиям аэропорта прилета", - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Самолет должен был вылететь из Южно-Сахалинска в четверг в 19:10 (11:10 мск). Вылет перенесли на вечер пятницы. Планируется, что пассажиры смогут вылететь в 16:30 (08:30 мск), но более точная информация появится только после обеда. Точное количество ожидающих пассажиров пока не сообщается.

Сейчас на территории аэропорта города Курильска стоит сильный туман, дует слабый ветер. Температура воздуха в утренние часы - плюс 13 градусов. В условиях плохой видимости аэропорты Курильских островов не могут принимать самолеты. 

Теги:
Сахалинская область
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