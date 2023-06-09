В Роструде сообщили, что следующая рабочая неделя для россиян будет четырехдневной

Это связано с празднованием Дня России, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Предстоящая рабочая неделя для россиян будет сокращенной из-за празднования Дня России, она продлится четыре дня.

Как ранее сообщали в Роструде, праздник Дня России 12 июня в этом году выпадает на понедельник, поэтому с субботы до понедельника продлятся трехдневные выходные. Рабочая неделя начнется во вторник и будет длиться четыре дня.

"Наличие дополнительного выходного дня никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад. Также июнь является одним из самых выгодных месяцев в году для отпуска, поэтому можно смело планировать и не бояться особых финансовых потерь", - пояснил журналистам руководитель юридической практики сервиса Superjob Александр Южалин.

Он добавил, что если работник будет работать 12 июня (по инициативе работодателя или смена выпадает на этот день), то работа в этот день должна быть оплачена в повышенном размере - как правило, в двойном.

Superjob также провел опрос 1,6 тыс. респондентов, который показал, что 13% россиян продлят июньский отпуск за счет дней, присоединенных ко Дню России. Большинство (65%) не будут брать дополнительные дни отдыха до либо после 12 июня.