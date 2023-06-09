В Сеченовском университете создадут цифровую платформу с данными около 5,5 млн пациентов

Работа с базой будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта, который по запросу врача проанализирует большой объем информации

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) Минздрава России начали разработку цифровой платформы медицинских данных с информацией о пациентах клинического центра университета. Всего в базу планируется включить данные около 5,5 млн пациентов, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе университета.

"В Сеченовском университете приступили к разработке цифровой платформы больших медицинских данных, которая будет содержать все накопленные за последнее 10-летие данные о пациентах клинического центра - диагноз, результаты взятых анализов, обработанные снимки КТ, МРТ и других проведенных с пациентом исследований, образцы ткани и др. В базу будут включены обезличенные и оцифрованные данные около 5,5 млн пациентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные клинические данные в структурированном виде будут загружены в облачное хранилище. "Работа с ними будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта. Он за несколько секунд по запросу врача сможет проанализировать большой массив данных и выдать нужную информацию", - говорится в сообщении.

Такая база данных нужна не только учащимся и специалистам университета, но и технологическим компаниям, стартапам по разработке программ искусственного интеллекта для сферы здравоохранения. Облачная платформа предполагает дополнение информации из других клиник и институтов, что открывает возможности для совместных медицинских исследований и разработок.

В пресс-службе добавили, что разработку реализуют в рамках программы "Приоритет-2030". ​​​​​​Первый прототип платформы ожидается получить и опробовать до конца 2023 года. По завершении работы над проектом Сеченовка откроет доступ к платформе своим исследовательским командам для совместных исследований и разработок. Внешним партнерам будет доступна опция формирования дата-сетов по интересующей их тематике.

Отмечается, что каждый год в больницы клинического центра Сеченовского университета обращаются более 550 тыс. пациентов.​​​​​​