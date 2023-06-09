Топ российских городов для летнего отдыха возглавили Петербург, Сочи и Калининград

Участие в опросе сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" приняли более 5 тыс. человек

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург, Сочи и Калининград возглавили топ городов, куда туристы хотели бы поехать летом 2023 года. Об этом свидетельствует опрос российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру", который есть в распоряжении ТАСС.

"За Санкт-Петербург проголосовали 20% респондентов, за Сочи - 17%, Калининград - 15%", - следует из результатов опроса, в котором приняли участие более 5 тыс. человек. Уточняется, что в Санкт-Петербурге средняя ставка аренды жилья этим летом составляет 4,5 тыс. рублей, Сочи - 5,2 тыс. рублей, Калининграде - 3,1 тыс. рублей в сутки.

В Калининграде этим летом сохраняется сравнительно невысокая стоимость аренды посуточного жилья, рассказал ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов. "Можно найти квартиру или студию за 3-3,5 тыс. рублей. Хороший вариант для тех, кто хочет съездить в Калининградскую область и сэкономить: остановиться в квартире в Калининграде и на пару дней съездить в Зеленоградск и Светлогорск, где цены уже намного выше, от 5 тыс. рублей за сутки", - сказал собеседник агентства.

Также в топ-10 самых желанных городов вошли Кисловодск (10%), Дербент (10%), Казань (9%), Зеленоградск (6%), Севастополь (5%), Нижний Новгород (4%) и Москва (4%)

В частности, в этом году очень сильно выросла популярность Дербента, число бронирований в нем за год увеличилось вдвое, отмечают в Суточно.ру. "Город впервые вошел в список самых востребованных направлений лета на нашем сервисе. Дербент привлекает туристов своей природой, аутентичной культурой, старинными достопримечательностями", - отметил Кузнецов.