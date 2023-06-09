9 июня, 03:04

В Москве ожидаются гроза и до плюс 25 градусов

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 23-25 градусов тепла, в ночь на субботу - до плюс 8 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 21 - плюс 26 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов. 

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