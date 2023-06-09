В Москву опаздывают некоторые поезда МЦД-1 и Белорусского направления МЖД

В пресс-службе Московской железной дороги задержку объясняют техническими причинами

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Электропоезда дальнего следования Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) и часть составов первой линии Московских центральных диаметров следуют в столицу с опозданиями до получаса. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"По техническим причинам в пути задерживаются дальние пригородные поезда Белорусского направления в сторону Москвы и поезда, смежные с Савеловским направлением. Время отклонения от графика - до 30 минут", - говорится в сообщении.

МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все возможные меры для сокращения времени опоздания поездов.