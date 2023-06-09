В Красноярске запретили использование беспилотников во время празднования Дня города

Мероприятия будут проходить с 9 по 12 июня

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) запретили в Красноярске во время празднования 395-летия города - с 9 по 12 июня. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

"На праздничных мероприятиях будут действовать ограничения на полеты беспилотников и легкомоторных самолетов. В случае выявления правоохранителями БПЛА к ним будет применяться такая мера, как принудительная посадка, устройство у оператора изымут", - сообщили в главке полиции.

Также, по данным мэрии, красноярцев просят не кататься на роликах, велосипедах, гироскутерах и самокатах там, где будут проходить праздничные мероприятия.