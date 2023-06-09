Выставка к 60-летию полета первой женщины в космос откроется в Музее космонавтики в Москве

Выставка расскажет не только о полете Валентины Терешковой, но и о других пяти советских и российских женщинах, которые видели Землю с космической орбиты - Светлане Савицкой, Елене Кондаковой, Елене Серовой, Анне Кикиной и Юлии Пересильд

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Выставка "У них под каблучками - звезды!", приуроченная к 60-летию полета первой женщины в космос, откроется в Музее космонавтики в Москве 16 июня. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"16 июня, к 60-летию полета первой женщины в космос, Музей космонавтики открывает выставку "У них под каблучками - звезды!". Выставка представит не только историю полета Валентины Терешковой, но и расскажет о других пяти советских и российских женщинах, которые смогли взглянуть на Землю с космической орбиты - Светлане Савицкой, Елене Кондаковой, Елене Серовой, Анне Кикиной и Юлии Пересильд", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что при посещении выставки посетители увидят детали космической подготовки женщин к полету, знаковые моменты на Земле и в космосе, узнают про неповторимые космические рекорды, которые поставила каждая из космонавтов.

В пресс-службе рассказали, что среди экспонатов, представленных на выставке, гости музея смогут найти фотографии и предметы из фондов Музея космонавтики, а также личные вещи и знаковые артефакты: художественная кукла "Легендарная "Чайка", изображающая Терешкову, универсальный ручной инструмент Савицкой для резки, сварки, пайки металла в открытом космосе, игрушка "Галчонок", которую использовала Пересильд в качестве индикатора невесомости, именные комбинезоны женщин-космонавтов для наземных и космических программ.

Выставка будет работать до 17 декабря 2023 года.