Собянин: в Москве пройдут более 100 мероприятий для гостей и жителей города в День России

Официальные и неформальные мероприятия пройдут по всему городу, сообщил мэр столицы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 100 мероприятий пройдут в Москве ко Дню России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге в пятницу.

"Накануне праздника и в сам день 12 июня по всей Москве пройдут официальные и неформальные мероприятия. Традиционно программа очень насыщенная - более 100 мероприятий для москвичей и гостей столицы", - написал мэр.

Собянин отметил, что в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет ежегодный музыкальный фестиваль "Россия", его посетителей ждут театральные постановки, мастер-классы и другие активности для детей и взрослых. В парке "Зарядье" начнется киномарафон от Москино "Они сражались за Родину", показы фильмов пройдут 12, 16, 17 и 18 июня в вечернее время после заката. Кроме того, планируется ряд тематических показов в сети столичных кинотеатров.

Мэр также рассказал, что на ВДНХ накануне праздника, с 8 по 11 июня, проходит туристический форум "Путешествуй!", а в выходные с 10 по 12 июня гостей выставки ожидает масштабная программа в павильонах и на экоферме. "А 12 июня пройдет праздник "Вся Россия за один день", гостей ждут иммерсивные спектакли, выступления известных музыкальных групп", - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что праздничные мероприятия также запланированы в Бабушкинском парке, парке "Ходынское поле", в "Сокольниках", Перовском парке, "Фили", а также в парке Горького и парке искусств "Музеон".

"В парках Дружбы, "Кузьминки" и "Дубки", зоне отдыха "Левобережье", саду "Эрмитаж", усадьбе Воронцово состоятся творческие мастер-классы", - отметил Собянин. Кроме того, концертные программы 12 июня состоятся в Измайловском парке, парке "Ангарские пруды" и в саду имени Баумана.