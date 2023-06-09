Смог в Нью-Йорке продержится еще несколько дней

По словам представителя Национальной метеорологической службы Коди Ледбеттера, западный ветер, который ожидается на следующей неделе, частично развеет дым в крупных населенных пунктах

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров продержится в Нью-Йорке еще несколько дней, а затем из-за смены ветра область задымления сместится в сторону южных штатов США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные государственного портала мониторинга качества воздуха AirNow.

По этим данным, качество воздуха в четверг существенно ухудшилось не только в Нью-Йорке, но и в других городах на северо-востоке США: Вашингтоне, Филадельфии, Балтиморе и Ричмонде. Однако, по словам представителя Национальной метеорологической службы Коди Ледбеттера, западный ветер, который ожидается на следующей неделе, частично развеет дым в крупных населенных пунктах. "Я не говорю, что это полностью закончится, но мы можем ожидать небольшого облегчения на следующей неделе из-за смены ветра", - сказал он. Метеоролог отметил, что США будут подвергаться воздействию дыма, пока лесные пожары в Канаде продолжаются.

Согласно прогнозу, смог будет смещаться к югу Соединенных Штатов. Ухудшение качества воздуха будет наблюдаться в Северной и Южной Каролине, некоторых районах Джорджии, Техаса и Оклахомы.

По данным AirNow, по меньшей мере 48 млн человек проживают в районах, где качество воздуха в четверг оценивалось как вредное для здоровья. По состоянию на четверг показатель качества воздуха в некоторых регионах превышал 300 баллов, что считается опасным уровнем, при котором требуется оставаться дома и снижать физическую активность.

В Нью-Йорке дым от лесных пожаров стоит со вторника, к вечеру качество воздуха в мегаполисе заметно снизилось. В среду из-за плохой видимости были приостановлены вылеты самолетов из аэропорта Ла-Гуардия. Мэр города Эрик Адамс в среду призвал жителей по возможности оставаться дома.

Ранее канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что в стране из-за лесных пожаров были эвакуированы 26 тыс. человек. Он проинформировал, что в настоящее время в Канаде зафиксировано 413 лесных пожаров, из них в Квебеке - 160, в северной части Онтарио - 47. Общую площадь пожаров министр не назвал. По словам Блэра, в тушении огня задействованы канадские военные, а также пожарные команды из Австралии, Новой Зеландии, США и ЮАР. Наиболее сильные пожары наблюдаются в провинциях Альберта, Квебек и Новая Шотландия. Тем не менее, по словам Блэра, ситуация немного улучшается из-за начавшихся дождей и понижения температуры воздуха.