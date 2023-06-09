Средняя продолжительность DDoS-атак увеличилась до 10 часов в 2022 году

В Роскомнадзоре сообщили о росте мощности DDoS-атак в 1,5 раза

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мощность DDoS-атак в 2022 году выросла в 1,5 раза, их продолжительность увеличилась до 10 часов. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале Роскомнадзора (РКН).

Роскомнадзор на базе Главного радиочастотного центра провел Научно-технический совет (НТС), на котором специалисты обсудили обеспечение информационной безопасности российских систем и ресурсов.

"По данным за предыдущий год, количество и мощность DDoS-атак выросла в 1,5 раза, и продолжительность увеличилась с 1 до 10 часов", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам НТС.

В ведомстве напомнили, что для защиты от DDoS-атак в 2022 году начали применять технические средства Центра мониторинга и управления Роскомнадзора. С их использованием было отражено более 40 крупных атак на ключевые российские отраслевые и ведомственные сегменты.

Участники НТС также подчеркнули необходимость оперативного создания национальной системы мер для защиты от DDoS-атак. "Система должна обеспечить защиту российской инфраструктуры от всех видов DDoS-атак из-за рубежа на трансграничных переходах. Помимо создания системы до конца года предстоит организовать обмен информацией об атаках и способах защиты между крупнейшими российскими компаниями в области кибербезопасности", - добавили в Роскомнадзоре.

Ранее директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Сергей Хуторцев сообщал ТАСС, что Центр планирует закончить разработку национальной системы противодействия DDoS-атакам в первом квартале 2024 года. В перспективе она должна отбивать 99% всех видов атак.