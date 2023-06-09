Роскомнадзор создаст систему для выявления уязвимостей российских ресурсов

В ведомстве также сообщили, что одновременно планируют принять меры по ограничению сканирования зарубежными сервисами российского сегмента интернета

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) планирует создать систему сканирования, которая будет выявлять уязвимости информационной безопасности российских ресурсов. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале ведомства.

Роскомнадзор на базе Главного радиочастотного центра провел Научно-технический совет (НТС), на котором специалисты обсудили обеспечение информационной безопасности российских систем и ресурсов.

"Роскомнадзор на базе ЦМУ (Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования - прим. ТАСС) создает в этом году отечественную доверенную систему сканирования, которая позволит выявить уязвимости информационной безопасности российских информационных ресурсов, предоставляя возможность их оперативного устранения", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам НТС.

В ведомстве рассказали, что в российских информационных системах, включая сайты, системы баз данных, почтовые сервера, часто присутствуют уязвимости информационной безопасности. Их эксплуатация приводит к компрометации систем и утечкам персональных данных. При этом в зарубежном сегменте интернета функционируют более 10 сервисов, которые постоянно сканируют и выявляют уязвимости, в том числе в рунете. Такая информация используется злоумышленниками для компьютерных атак на российскую инфраструктуру.

"С целью защиты российских систем и ресурсов одновременно планируется принять меры по ограничению сканирования зарубежными сервисами российского сегмента сети Интернет", - добавили в Роскомнадзоре.