Движение в районе стадиона "Лужники" в Москве будет закрыто 11 июня

Движение закроют в связи с проведением Кубка России по футболу

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Несколько улиц перекроют в Москве 11 июня в связи с проведением Кубка России по футболу на стадионе "Лужники". Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"11 июня в связи с проведением Кубка России по футболу будет временно закрыто движение в районе стадиона "Лужники", - говорится в сообщении.

Движение будет закрыто с 8:00 до окончания спортивного мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Также с ограничения будут действовать с 19:30 до окончания мероприятия на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкая, 3-я Фрунзенская. А также в Проектируемом проезде №2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до Комсомольского проспекта.

На участках перекрытий 10 июня с 00:01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка.