Велосипеды в городском прокате Москвы можно арендовать за полцены 10-12 июня

Заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что в большинстве районов города уже можно взять в прокат новые электровелосипеды "2.0"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Стоимость аренды велосипедов в городском прокате снизят вдвое 10-12 июня. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Скидка 50% на все тарифы "Велобайк" в честь Дня России с 10 по 12 июня", - значится в публикации.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, в большинстве районов Москвы уже можно взять в прокат новые электровелосипеды "2.0".

"Скоро 3 тыс. таких велосипедов станут доступны в городе. Их не нужно парковать на станциях и заряжать - можно оставить на разрешенных парковках, которые отмечены в приложении. <…> У новых моделей появилась беспроводная зарядка и более вместительная корзина", - заключается в посте.