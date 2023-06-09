В Дубае в ближайшее время откроют вторую русскую школу в ОАЭ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов напомнил, что первая русская школа в Объединенных Арабских Эмиратах была открыта в Абу-Даби в сентябре 2022 года

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вторая русская школа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) откроется в Дубае в ближайшее время. Об этом в пятницу заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-24".

Министр напомнил, что первая русская школа в стране была открыта в Абу-Даби в сентябре 2022 года.

"Вторая школа [в ОАЭ] будет открыта в ближайшее время в Дубае", - сказал он, отметив, что существует большой интерес к обучению в таких школах.

Кравцов подчеркнул, что нужно открывать школы, которые "не навязывают какие-то свои системы образования, как американская или английская". По словам министра, такие школы формируют мировоззрение учеников "по своим лекалам", не учитывая национальных интересов.