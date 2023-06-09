Air Astana оштрафовали в Казахстане на $15 млн за злоупотребление положением на рынке

Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции сообщила, что в действиях компании выявили факты злоупотребления доминирующим положением на рынке авиаперевозок, которые заключались в необоснованном взимании топливного сбора с каждого авиабилета

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алма-Аты наложил штраф в размере 6,7 млрд тенге ($15 млн) на крупнейшую в Казахстане авиакомпанию Air Astana из-за злоупотреблений на рынке перевозок. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции.

"На фоне резкой критики населения на непрекращающийся рост цен на авиабилеты, особенно в период повышенного спроса (летний период отпусков), Агентством по защите и развитию конкуренции во взаимодействии с органами транспортной прокуратуры проведена проверка деятельности Air Astana", - говорится в сообщении.

По итогам проверки в действиях компании выявлены факты злоупотребления доминирующим положением на рынке авиаперевозок, которые заключались в необоснованном взимании топливного сбора с каждого авиабилета. "8 июня 2023 года Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Алматы в отношении Air Astana наложен административный штраф в размере 6,7 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что решение суда не вступило в законную силу.